Nijerya'da Zincirleme Trafik Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Feci Trafik Kazası

Nijerya'nın Kwara eyaletinde trajik bir trafik kazası yaşandı. Eyaletin Ilorin-Jebba kara yolunda, büyükbaş hayvan taşıyan bir kamyonun iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Yaralılar ve Endişeler

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, tedavi altında olan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Bu nedenle, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedenine dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.