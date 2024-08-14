Nijerya'da Zincirleme Trafik Kazası: 16 Ölü, 17 Yaralı

Nijerya'nın Oyo Eyaletinde Facia

Nijerya'nın Oyo eyaletinde meydana gelen bir trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Kaza, Oyo eyaletinin başkenti Ibadan'daki Ojo-Iwo yolunda meydana geldi.

Kazanın Detayları

Yerel medya kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yük taşıyan bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bir yolcu otobüsü ve iki araca çarparak büyük bir zincirleme kazaya sebep oldu. Olay sonrası, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililerden Açıklama

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Oyo Eyalet Ofisi'nden yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 16 olduğu ve yaralıların durumunun ciddiyetine dikkat çekildi. Ayrıca, ölü sayısının artmasından endişe edilmekte olduğu belirtilerek, durumun takip edileceği ifade edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığı ve tedavi süreçlerinin sürdüğü bildirildi.