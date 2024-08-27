Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya'daki Aşırı Yağışlar 170 Can Aldı

Nijerya'da süregelen aşırı yağışlar, 170 kişinin ölümüne ve 205 bin kişinin yerinden olmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 19:02
Nijerya'daki Aşırı Yağışlar 170 Can Aldı

Nijerya'daki Seller Can Alıyor

Afrika'nın batısındaki Nijerya, son iki haftadır aşırı yağışların etkisiyle büyük bir felaketle karşı karşıya kalmış durumda. Ülke genelinde meydana gelen seller, 170 can aldı. Bu tehlikeli duruma dair bilgiler, Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından paylaşıldı.

Felaketin Ölçüleri

NEOC'in raporlarına göre, aşırı yağışlarla birlikte 1941 kişi yaralanırken, 205 bin 338 kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Nijerya'nın kuzeyindeki 8 eyalette sayısız bina hasar gördü. Ülkenin birçok bölgesinde yağışların devam etmesi bekleniyor.

Acil Durum Yönetimi

NEMA Sözcüsü Ezekiel Manzo, muhabirlere verdiği demeçte, işletim sisteminin sel olaylarını yönetmek amacıyla tüm eyaletlerle işbirliği yaptığını açıkladı. Ayrıca, Nijerya Su Bakanlığı da ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulundu.

Bölgesel Etkiler

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo gibi ülkelerin yaklaşık 716 bin 500 kişiyle etkilendiği kaydedildi. Bu, bölgedeki aşırı yağışların ciddi boyutlar kazandığını gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar