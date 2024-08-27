Nijerya'daki Aşırı Yağışlar 170 Can Aldı

Nijerya'daki Seller Can Alıyor

Afrika'nın batısındaki Nijerya, son iki haftadır aşırı yağışların etkisiyle büyük bir felaketle karşı karşıya kalmış durumda. Ülke genelinde meydana gelen seller, 170 can aldı. Bu tehlikeli duruma dair bilgiler, Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından paylaşıldı.

Felaketin Ölçüleri

NEOC'in raporlarına göre, aşırı yağışlarla birlikte 1941 kişi yaralanırken, 205 bin 338 kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Nijerya'nın kuzeyindeki 8 eyalette sayısız bina hasar gördü. Ülkenin birçok bölgesinde yağışların devam etmesi bekleniyor.

Acil Durum Yönetimi

NEMA Sözcüsü Ezekiel Manzo, muhabirlere verdiği demeçte, işletim sisteminin sel olaylarını yönetmek amacıyla tüm eyaletlerle işbirliği yaptığını açıkladı. Ayrıca, Nijerya Su Bakanlığı da ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulundu.

Bölgesel Etkiler

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo gibi ülkelerin yaklaşık 716 bin 500 kişiyle etkilendiği kaydedildi. Bu, bölgedeki aşırı yağışların ciddi boyutlar kazandığını gösteriyor.