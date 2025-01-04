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Nijerya'daki Çoban-Fermandan Çatışmada 9 Ölü

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 23:46
Nijerya'daki Çoban-Fermandan Çatışmada 9 Ölü

Nijerya'daki Şiddet Olayları Devam Ediyor

Afrika'nın Nijerya ülkesinde, Jigawa eyaletinde, çobanlarla çiftçiler arasında meydana gelen çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti. Olay, Miga bölgesinde Fulani çobanları ile yerel çiftçiler arasında yaşanan gerilim sonucu gerçekleşti.

Olayın Detayları

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı açıklamada, çatışma sırasında çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, durumu kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Nijerya'daki Çatışmaların Arkasındaki Sebepler

Nijerya'nın kuzeyinde, hayvancılıkla uğraşan Fulani çobanlar ile çiftçilik yapan çeşitli kabileler arasında sıkça şiddet olayları gözlemleniyor. Göçebe Fulani toplulukları, çiftçilerin hayvanlarını çaldığını ve kendilerine saldırdığını iddia ederek bu çatışmalara zemin hazırlıyor.

Yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak bilinen Fulaniler, Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesinde benzer sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar.

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