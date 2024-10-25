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Nijerya'daki Helikopter Kazasında Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Nijerya'nın Rivers eyaletinde yaşanan helikopter kazasında ölenlerin sayısı 8'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:24
Nijerya'daki Helikopter Kazasında Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Nijerya'da Helikopter Kazası

Nijerya'nın Rivers eyaletinde meydana gelen trajik bir helikopter kazasında, yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e çıktı. Olay, yolcu taşıyan bir helikopterin düşmesi ile gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Rivers Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Grace Iringe-Koko, yaptığı açıklamada, helikopterde bulunan tüm kişilerin hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Helikopterin Düşüşü

Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanlığı Sözcüsü Odutayo Oluseyi de, 8 yolcunun bulunduğu helikopterin Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'tan kalkarak Bonny Finima civarında Atlas Okyanusu'na düştüğünü açıkladı. İlk bulgulara göre, kazanın ardından başlangıçta 3 kişinin ölü, 5 kişinin ise yaralı olduğu bildirilmişti.

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