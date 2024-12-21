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Nijerya'daki Kilise İzdihamında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da bir kilisede çıkan izdihamda 10 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:54
Nijerya'daki Kilise İzdihamında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'daki Noel Kutlamalarında Trajik İzdiham

Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Nijerya'da bir kilisede gerçekleşen izdihamda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, başkent Abuja'da Noel kutlamaları çerçevesinde düzenlenen gıda ürünleri dağıtımı sırasında yaşandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, izdiham sırasında 8 kişi de yaralandı. Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bu trajik olay, Nijerya'da daha önce de yaşanan benzer bir durumu akıllara getirdi. Ülkenin Oyo eyaleti'nde 18 Aralık'ta yapılan Noel kutlamaları kapsamında düzenlenen panayırda 40 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi medyada geniş yer bulmuştu.

Nijerya'daki bu tür kalabalık etkinliklerin riskleri, herkesin dikkatini çekerken, güvenlik önlemlerinin artması gerektiği üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak ön plana çıkıyor.

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