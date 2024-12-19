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Nijerya'daki Panayırda İzdiham: 40 Çocuk Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Oyo eyaletinde panayırda çıkan izdihamda hayatını kaybeden çocuk sayısı 40'a yükseldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 22:31
Nijerya'daki Panayırda İzdiham: 40 Çocuk Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Panayırda İzdiham Trajedisi

Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde gerçekleştirilen özel panayırda meydana gelen izdihamda yaşamını yitiren çocuk sayısı 40'a yükseldi. Bu acı olay, Oyo'nun başkenti Ibadan'da dün yaşandı.

Olayın Gelişimi

Oyo Eyalet Valisi'nin Özel Kalem Müdürü Segun Ogunwuyi, yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını vurguladı. Ogunwuyi, ölen çocuk sayısının 40'a yükseldiğini belirtirken, çok sayıda çocuğun da yaralandığını ve bunların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanından Başsağlığı Mesajı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, bu trajik olayda hayatını kaybedenler için Oyo halkına başsağlığı diledi. Panayırın organizasyonu sırasında yaşanan bu izdiham, geniş çapta bir üzüntü ve infial yarattı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Oyo eyaletinin Valisi Seyi Makinde, olayın ardından bir soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını duyurdu. Eyalet genelinde bu tür etkinliklerin güvenliğinin sağlanması için önlemler alınıyor.

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