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Nijerya'daki Protestolar: 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda 17 kişi öldü.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:40
Nijerya'daki Protestolar: 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Protestolar Şiddet İçeriyor

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılması sonrası yükselen hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti.

Gösterilerde Şiddet Olayları

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki kalabalık gösterilerde, eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu olaylar sırasında 17 kişi yaşamını yitirmiş, pek çok kişi de yaralanmıştır. Ayrıca, gösteriler esnasında birçok bina da kundaklandı.

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Protestoların giderek şiddet içermesi nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasakları uygulamaya konuldu. Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren 10 günlük bir protesto hareketi başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Petrol Sübvansiyonunun Kaldırılması

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonları kaldırmıştı. Bu karar sonrası akaryakıt fiyatları hızla artarak, litresi 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) yükselmiş ve bu durum, hayat pahalılığına neden olmuştur.

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