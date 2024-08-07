Nijerya'daki Protestolar ve Gözaltılar

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından hayat pahalılığına karşı devam eden protestolar sırasında, Rus bayrağı taşıyan 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Polis Açıklaması

Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, yaptığı açıklamada, protestolar sırasında Kuzey eyaletlerinde bu kişilerin gözaltına alındığını bildirdi. Adejobi, bayrağı taşımalarının vatana ihanet suçu olduğunu belirterek, "Başka bir ülkede yabancı bir ülkenin bayrağını taşımak cezai bir suçtur," dedi.

Protestoların Detayları

1 Ağustos'tan bu yana devam eden protestolar, Nijerya'nın kuzeyindeki Bauchi, Kano, Kaduna, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde Rus bayrağı taşıyan bir grup tarafından gerçekleştiriliyor. Protestocular, bu eylemle birlikte Rus hükümetine Nijerya'yı kurtarma çağrısında bulunuyor.

Rusya'nın Yanıtı

Rusya'nın Abuja büyükelçiliği, bu protestoların kesinlikle koordine edilmediğini ve bu faaliyetlere dahil olmadıklarını açıklamıştır.

Güvenlik Toplantısı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmet Tinubu, 5 Ağustos'ta bu durum nedeniyle güvenlik güçleri ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, hükümetin darbe çağrılarına ve yabancı bayraklara karşı sert duracağını vurgulamıştır.

Protestoların Sonuçları

Protestolar şiddete dönüşerek, en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine, pek çok kişinin yaralanmasına ve çok sayıda binanın zarar görmesine yol açmıştır. Ayrıca, 873 kişi gözaltına alınmış ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasakları ilan edilmiştir. Sivil toplum kuruluşları, 1 Ağustos'tan itibaren benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 10 günlük yeni protestolar düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Başkan Tinubu'nun 29 Mayıs 2023'te aldığı karar sonucunda akaryakıt fiyatları 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarak büyük bir hayat pahalılığına yol açmıştır.