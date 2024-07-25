Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya'daki Saldırıda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Kogi eyaletinde düzenlenen saldırıda 2 Çinli fidye için kaçırıldı, güvenlik güçleri bölgede güvenliği sağlamak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 01:28
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 01:28
Nijerya'daki Saldırıda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'daki Maden Ocağına Saldırı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bulunan bir maden ocağı, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından hedef alındı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi ve 2 Çin vatandaşı fidye için kaçırıldı.

Olayın Detayları

Ulusal haber ajanslarına göre, Kogi eyaletinin başkenti Lokoja'daki maden ocağına yapılan bu menfur saldırı, bölgedeki güvenlik durumunu daha da endişe verici hale getirdi. Saldırının ardından Kogi Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu William Anya, güvenlik güçlerinin hemen bölgeye sevk edildiğini ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya'daki Güvenlik Sorunları

Nijerya, son yıllarda silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Ülkede, insan kaçırma suçunun idam cezası ile cezalandırılmasına rağmen, fidye için yapılan kaçırma olayları artış göstermekte. Saldırganlar genellikle kuzey köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!