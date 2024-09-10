Nijerya'daki Yakıt Tankeri Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 60'a Ulaştı

Nijerya'da Korkunç Bir Kaza

Nijerya'nın Nijer eyaletinde meydana gelen yakıt tankeri kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Bu talihsiz kaza, dün bir yakıt tankerinin yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan bir kamyonla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı'nın sözcüsü İbrahim Hüseyni, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hüseyni, "Arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 cesedin daha enkazdan çıkarıldığını duyurduk," dedi.

Yaralılar ve Hayvan Kayıpları

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, kazanın etkisiyle 50'den fazla büyükbaş hayvanın öldüğü ifade edildi.

Üzüntü ve Başsağlığı Mesajları

Nijer Valisi Mohammed Umaru Bago, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı. Kazadan sonra çekilen görüntülerde tamamen yanmış durumda olan iki araç ve çok sayıda ölü büyükbaş hayvanın yer aldığı belirlendi.