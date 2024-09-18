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Nijerya'dan Kamerun'daki Baraj Su Tahliyesine Karşı Sel Uyarısı

Nijerya, Kamerun'un büyük barajlarından su tahliyesi nedeniyle 11 eyalette sel riski olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 22:14
Nijerya'dan Kamerun'daki Baraj Su Tahliyesine Karşı Sel Uyarısı

Nijerya'dan Sel Uyarısı

Nijerya Hidrolojik Hizmetler Ajansı (NIHSA), Kamerun'daki Lagdo Barajı'ndan su tahliyesine başlandığını duyurarak bu durumun 11 eyalette sel riski oluşturduğunu bildirdi.

Kontrollü Su Tahliyesi Başladı

NIHSA'nın açıklamasına göre, Kamerun'da aşırı yağışların ardından su seviyelerinin yükselmesiyle birlikte Lagdo Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılmaya başlandı. Bu durumun ardından 11 eyaletin risk altında olduğunu vurguladı. Risk Altındaki Eyaletler

Tarımsal üretim alanları ile güneydeki petrol bölgelerinin de bulunduğu Benue, Nasarawa, Kogi, Bayelsa, Delta ve Rivers eyaletleri gibi 11 eyaletin sel riski taşıdığı belirtildi.

Eyalet Yetkililerine Uyarı

NIHSA, yerel yönetimlere meydana gelebilecek sellerin zararlarını en aza indirmek için gerekli önlemleri almaları yönünde uyarıda bulundu. Eyalet yetkililerinin harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

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