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Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan Afrika İçin Barış ve Birlik Çağrısı

Bola Ahmed Tinubu, Afrika'nın ilerlemesi için barış ve birliğin şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 23:42
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan Afrika İçin Barış ve Birlik Çağrısı

Nijerya'nın Barış ve Birlik Mesajı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, kıtanın gelişimi için barış, birlik, istikrar ve demokrasinin önemi üzerinde duruyor.

Ekvator Ginesi Ziyareti

Özel Danışmanı Ajuri Ngelale aracılığıyla yapılan açıklamada, Tinubu'nun 3 günlük Ekvator Ginesi ziyaretinin detaylarından bahsedildi. Ziyaret sırasında, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile başkent Malabo'da bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Barışın Önemi

Tinubu, Afrika’nın ekonomik kalkınmasının barış olmadan mümkün olamayacağını belirtti. "Afrika, kendi sorunlarını çözme sorumluluğunu üstlenmelidir," diyerek birlik çağrısında bulundu.

İkili İlişkiler ve İşbirliği

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ise iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Eğitim, madencilik, savunma ve tarım alanlarındaki geçmiş anlaşmaları hatırlatarak, yeniden işbirliği mesajı verdi.

Afrika Dayanışması

Mbasogo, deniz suçları ve güvenlik tehditleri gibi konulara daha güçlü bir bölgesel ve uluslararası işbirliği ile yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Afrika dayanışmasına" olan ihtiyacı dile getirdi.

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