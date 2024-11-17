Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Hindistan Başbakanı Modi ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı

Nijerya ve Hindistan Liderlerinden Önemli Görüşme

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Abuja'da temaslarda bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, başkent Abuja’daki Devlet Başkanlığı konutunda yapıldı.

İş Birliği Konuları Belirlendi

Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider terörle mücadele, deniz güvenliği ve istihbarat paylaşımı konularında daha fazla iş birliği yapma konusunda mutabakatta bulundu.

Korsanlık ve Deniz Ticaret Yollarının Korunması

Görüşmede, Gine Körfezi ile Hint Okyanusu'ndaki artan tehditlerle birleşen deniz ticaret yollarının korunması ve korsanlıkla mücadele için koordineli eylemler üzerinde de duruldu.

Hindistan'dan Savunma Destek Sözü

Başbakan Modi, ülkesinin güvenilir bir savunma üreticisi olarak kendini kanıtladığını vurgulayarak, Hindistan'ın Nijerya'nın savunma modernizasyonu çabalarına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Mutabakat Zaptı İmzalandı

Görüşmenin ardından, Tinubu ve Modi kültürel değişim programları, gümrük alanında iş birliği ve iki ülke arasındaki diğer iş birliği alanlarını kapsayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.