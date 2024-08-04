Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Protestolara Son Verilmesi İçin Çağrıda Bulundu

Tinubu, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan protestoları sonlandırmaya yönelik çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:21
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Protestolara Son Verilmesi İçin Çağrıda Bulundu

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan Protesto Çağrısı

Nijerya'nın Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasıyla artan hayat pahalılığına karşı devam eden protestoların sona ermesini istedi.

Ekonomik Reformlar ve Diyalog Çağrısı

Tinubu, ulusa sesleniş konuşmasında, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ekonomik reformlar için gerekli bir adım olduğunu vurguladı. Ülke genelindeki protestoların durdurulması gerektiğini ifade eden Tinubu, protestocuları diyalog yolunu seçmeye davet etti.

Protestoların Getirdiği Üzüntüler

Yaşanan olayların bazı eyaletlerde can kaybına ve kamu binalarının tahrip edilmesine yol açtığını belirten Tinubu, "Mülklerin tahrip edilmesi, ulus olarak bizi geriye götürür. Kıt kaynaklar, bu tahribatların onarılmasına harcanacaktır," dedi.

Sosyoekonomik Zorluklara Karşı Güvence

Devlet Başkanı, halkın karşılaştığı sosyoekonomik zorluklara rağmen yönetimin iyi bir yönetişime odaklandığına dair güvence verdi.

Protestoların Seyri

Protestocular, Tinubu'nun konuşmasında yaptığı çalışmalara değinse de temel sorunları ele almadığını belirterek eylemlerini sürdürme kararı aldı. 1 Ağustos'ta başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüşerek en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine, onlarca kişinin yaralanmasına ve çok sayıda binanın zarar görmesine yol açtı.

Geçmişte Alınan Kararlar

Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırdığı hatırlatıldı. Bu kararın ardından akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar yaşandı; litre fiyatı 185 naira (0,24 dolar)'dan 620 naira (0,82 dolar)'ya çıktı ve bu durum halk arasında hayat pahalılığına neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!