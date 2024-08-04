Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Protestolara Son Verilmesi İçin Çağrıda Bulundu

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan Protesto Çağrısı

Nijerya'nın Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasıyla artan hayat pahalılığına karşı devam eden protestoların sona ermesini istedi.

Ekonomik Reformlar ve Diyalog Çağrısı

Tinubu, ulusa sesleniş konuşmasında, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ekonomik reformlar için gerekli bir adım olduğunu vurguladı. Ülke genelindeki protestoların durdurulması gerektiğini ifade eden Tinubu, protestocuları diyalog yolunu seçmeye davet etti.

Protestoların Getirdiği Üzüntüler

Yaşanan olayların bazı eyaletlerde can kaybına ve kamu binalarının tahrip edilmesine yol açtığını belirten Tinubu, "Mülklerin tahrip edilmesi, ulus olarak bizi geriye götürür. Kıt kaynaklar, bu tahribatların onarılmasına harcanacaktır," dedi.

Sosyoekonomik Zorluklara Karşı Güvence

Devlet Başkanı, halkın karşılaştığı sosyoekonomik zorluklara rağmen yönetimin iyi bir yönetişime odaklandığına dair güvence verdi.

Protestoların Seyri

Protestocular, Tinubu'nun konuşmasında yaptığı çalışmalara değinse de temel sorunları ele almadığını belirterek eylemlerini sürdürme kararı aldı. 1 Ağustos'ta başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüşerek en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine, onlarca kişinin yaralanmasına ve çok sayıda binanın zarar görmesine yol açtı.

Geçmişte Alınan Kararlar

Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırdığı hatırlatıldı. Bu kararın ardından akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar yaşandı; litre fiyatı 185 naira (0,24 dolar)'dan 620 naira (0,82 dolar)'ya çıktı ve bu durum halk arasında hayat pahalılığına neden oldu.