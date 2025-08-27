Nijerya, Ham Karite İhracatını 6 Ay Yasakladı: Yerli Sanayiye Öncelik

Nijerya, Ham Karite İhracatını 6 Ay Süreyle Durdurdu

Nijerya, kozmetik ve gıda sanayisinde yaygın kullanılan ham karite meyvesinin ihracatını 6 ay süreyle durdurdu.

Kararın arka planı

Karar, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu onayıyla yürürlüğe girdi ve sektörün yeniden yapılandırılması, yerli sanayicilerin korunması ile ülkenin küresel pazardaki payının artırılması amacı taşıyor.

Yetkililer ne dedi?

Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, başkent Abuja'da düzenlenen çok paydaşlı toplantıda yasağı duyurdu. Shettima, kararı "ticaret karşıtı değil, katma değer üretmeye yönelik bir politika" olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti:

"Amacımız fabrikalarımıza yeterli hammadde sağlamak, kapasitelerini tam olarak işletmek ve istihdamı artırmak. Nijerya, küresel karite üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor ancak 6,5 milyar dolarlık pazardan sadece yüzde 1 pay alıyor. Bu kabul edilemez."

Shettima, geçici yasağın gözden geçirilebileceğini belirterek, kısa vadede yıllık 300 milyon dolar gelir hedeflediklerini ve 2027'ye kadar ihracat gelirlerini on kat artırmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca, Brezilya ile varılan anlaşma kapsamında Nijerya menşeli işlenmiş karite ürünlerinin 3 ay içinde pazara gireceğini aktardı.

Sektörün mevcut durumu

Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari ise kararı "gecikmiş ama gerekli" bir adım olarak nitelendirdi. Kyari, "Nijerya, yılda 350 bin ton karite üretmesine rağmen, işleme tesisleri kapasitesinin sadece yüzde 35-50'sinde çalışıyor. Oysa potansiyelimiz 900 bin tona ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Afrika'da yetişen karite ağacının meyve tohumlarından elde edilen karite (shea) yağı, son yıllarda gıda ve kozmetik sektöründe sıkça tercih ediliyor.