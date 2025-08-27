DOLAR
41,04 0%
EURO
47,7 0,33%
ALTIN
4.472,62 0,01%
BITCOIN
4.599.692,1 -0,67%

Nijerya, Ham Karite İhracatını 6 Ay Yasakladı: Yerli Sanayiye Öncelik

Nijerya, Devlet Başkanı Tinubu onayıyla ham karite meyvesi ihracatını 6 ay yasakladı; amaç yerli işleme, kapasite artırımı ve ihracat gelirlerini büyütmek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:56
Nijerya, Ham Karite İhracatını 6 Ay Yasakladı: Yerli Sanayiye Öncelik

Nijerya, Ham Karite İhracatını 6 Ay Süreyle Durdurdu

Nijerya, kozmetik ve gıda sanayisinde yaygın kullanılan ham karite meyvesinin ihracatını 6 ay süreyle durdurdu.

Kararın arka planı

Karar, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu onayıyla yürürlüğe girdi ve sektörün yeniden yapılandırılması, yerli sanayicilerin korunması ile ülkenin küresel pazardaki payının artırılması amacı taşıyor.

Yetkililer ne dedi?

Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, başkent Abuja'da düzenlenen çok paydaşlı toplantıda yasağı duyurdu. Shettima, kararı "ticaret karşıtı değil, katma değer üretmeye yönelik bir politika" olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti:

"Amacımız fabrikalarımıza yeterli hammadde sağlamak, kapasitelerini tam olarak işletmek ve istihdamı artırmak. Nijerya, küresel karite üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor ancak 6,5 milyar dolarlık pazardan sadece yüzde 1 pay alıyor. Bu kabul edilemez."

Shettima, geçici yasağın gözden geçirilebileceğini belirterek, kısa vadede yıllık 300 milyon dolar gelir hedeflediklerini ve 2027'ye kadar ihracat gelirlerini on kat artırmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca, Brezilya ile varılan anlaşma kapsamında Nijerya menşeli işlenmiş karite ürünlerinin 3 ay içinde pazara gireceğini aktardı.

Sektörün mevcut durumu

Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari ise kararı "gecikmiş ama gerekli" bir adım olarak nitelendirdi. Kyari, "Nijerya, yılda 350 bin ton karite üretmesine rağmen, işleme tesisleri kapasitesinin sadece yüzde 35-50'sinde çalışıyor. Oysa potansiyelimiz 900 bin tona ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Afrika'da yetişen karite ağacının meyve tohumlarından elde edilen karite (shea) yağı, son yıllarda gıda ve kozmetik sektöründe sıkça tercih ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki Tehlikeli Tırmanışını Kınıyor ve Reddediyoruz
4
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
5
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
6
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
7
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi