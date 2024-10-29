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Nijerya Hava Kuvvetleri Boko Haram'a Darbe Vurdu

Nijerya'da gerçekleştirilen hava operasyonlarında Boko Haram'ın çok sayıda teröristi etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:10
Nijerya Hava Kuvvetleri Boko Haram'a Darbe Vurdu

Nijerya Hava Kuvvetleri'nden Hava Operasyonları

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), terör örgütü Boko Haram'a karşı başarılı hava saldırıları düzenledi.

Operasyon Detayları

NAF Sözcüsü Olusola Akinboyewa, düzenlenen bu operasyonlarda, Boko Haram üyelerinin bir araya geldiği Bula Marwa bölgesindeki iki noktanın hedef alındığını belirtti. Yapılan operasyonlar sonucunda, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin bulunduğu birçok teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Boko Haram'ın Tarihçesi

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da faaliyet göstermekte ve 2009 yılından itibaren de kitlesel şiddet eylemleri düzenlemektedir. Bu süreçte, binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, örgüt 2015 yılından bu yana Nijerya'nın komşu ülkeleri olan Kamerun, Çad ve Nijer'de de çeşitli saldırılar gerçekleştirmektedir.

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