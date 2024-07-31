Nijerya Hükümeti Protestoların Ertelenmesini İstedi

Nijerya Hükümeti Planlanan Protestoların Ertelenmesini İstiyor

Nijerya hükümeti, ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından yaşanan hayat pahalılığına dikkat çekerek yarın yapılması planlanan protestoların ertelenmesini talep etti.

İlk Açıklamalar Gelecek

Nijerya Hükümeti Sekreteri George Akume, düzenlediği basın toplantısında halkın bazı hükümet politikalarının sonucu olarak zorluklar yaşadığını kabul etti. Akume, bu politikaların ekonomik istikrar için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Protestolar Çözüm Değil

Akume, 1 Ağustos'ta başlatılması beklenen protestoların gerçek sorunlara çözüm getirmeyeceğini belirtti ve halkı diyalog kurmaya davet etti. Hükümet üst düzey yetkilisi, güvenlik güçlerinin ülke genelinde yoğun bir şekilde konuşlandırıldığını da duyurdu.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Kararı

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren 10 günlük protestolar düzenlemeyi planladıklarını açıklamıştı.

Geçmişteki Sübvansiyon Kaldırma Kararı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023 tarihinde petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonları kaldırmıştı. Bu karar sonrasında akaryakıt fiyatları, litresi 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) yükselerek hayat pahalılığına yol açtı.