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Nijerya ile Çin Arasında 1,2 Milyar Dolarlık Alüminyum Anlaşması

Nijerya ve Çin, alüminyum üretimi için 1,2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Yenilenen tesis yılda 300 bin ton kapasiteye sahip olacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:09
Nijerya ile Çin Arasında 1,2 Milyar Dolarlık Alüminyum Anlaşması

Nijerya ve Çin, 1,2 Milyar Dolarlık Alüminyum Üretim İhtilafı

Nijerya ve Çin, alüminyum üretim tesisinin yenilenmesi için 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Louis İbah, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Alüminyum İzabe Şirketi ile Çin Ulusal Kimya Mühendisliği Şirketi arasında bir işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Anlaşmanın Detayları

İbah, 1,2 milyar dolarlık bu anlaşmanın, Nijerya ile Çin arasında alüminyum üretimi için hayati önem taşıyan bir tesisin yenilenmesini kapsadığını belirtti. Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Epkerikpe Ekpo, imzalanan anlaşmanın, daha önce verimli bir şekilde çalışan bu tesisin yeniden canlandırılması yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Tesis Kapasitesi Hakkında

Ekpo, yenilenen tesisin yılda yaklaşık 300 bin ton alüminyum üretme kapasitesine sahip olacağını vurguladı. Bu, Nijerya'nın alüminyum üretiminde önemli bir artış sağlayacak ve iki ülke arasındaki işbirliğini ileriye taşıyacak adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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