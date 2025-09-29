Nijerya Kwara'da Silahlı Saldırı: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Kwara eyaletinde Ogba-Ayo bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 güvenlik görevlisi ve bir bölge lideri olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti; çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 01:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 01:16
Ogba-Ayo ormanından açılan ateş sonucu ağır bilanço

Batı Nijerya'nın Kwara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, eyaletin Ogba-Ayo bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Kwara Eyaleti Sözcüsü Adetoun Ejire-Adeyemi, saldırganların ormandan gelerek çevreye ateş açtığını açıkladı. Sözcü, olayın yerel güvenlik unsurlarını ve sivil liderleri hedef aldığını belirtti.

Açıklamaya göre saldırıda 11 yerel güvenlik görevlisi ile bir bölge lideri hayatını kaybetti; çok sayıda kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ejire-Adeyemi, saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını ve olayın faillerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Nijerya, uzun süredir farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve Batı Afrika kolu ISWAP ile mücadele ediyor; bu saldırı ülkenin güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

