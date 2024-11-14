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Nijerya'nın Elektrik Problemi: 10 Milyar Dolar Yatırım İhtiyacı

Nijerya, 24 saat kesintisiz elektrik arzı için 10 milyar dolar yatırım gerektiğini açıkladı. Özel sektörle işbirliği şart!

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:41
Nijerya'nın Elektrik Problemi: 10 Milyar Dolar Yatırım İhtiyacı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, 24 saat kesintisiz elektrik arzına ulaşmak için 10 milyar dolarlık enerji yatırımına ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

Nijerya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Adebayo Adelabu ve Nijerya Altyapı İmtiyaz Düzenleme Komisyonu (ICRC) Genel Müdürü Jobson Ewalefoh başkent Abuja'da bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Bakan Adelabu, Nijerya hükümetinin ülkenin enerji sektöründeki sorunları tek başına çözemeyeceğini belirtti. "Devletin bu hedefi tek başına gerçekleştirmesi mümkün değil; bu nedenle özel sektörle işbirliği yapmalıyız," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Nijerya'nın elektrik altyapısının dönüşümünü hızlandırmak amacıyla ağustosta 500 milyon dolar kredi onayı vermişti. Bu program, temiz enerjiye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Öte yandan, petrol zengini Nijerya, elektrik üretiminde sıkıntılar yaşıyor ve birçok bölgede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alan halk, enerji ihtiyaçlarını çoğunlukla jeneratörlerle karşılamak zorunda kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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