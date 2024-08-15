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Nijerya'nın Jigawa Eyaletinde Sel Felaketi: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Jigawa'daki sellerde 16 kişi hayatını kaybederken, binlerce ev su altında kaldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 00:01
Nijerya'nın Jigawa Eyaletinde Sel Felaketi: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Jigawa Eyaletinde Sel Felaketi

Afrika'nın gözde ülkelerinden olan Nijerya'nın Jigawa eyaletinde, günlerdir devam eden sağanak yağışların yol açtığı seller sonucunda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Haruna Mairiga, yaptığı açıklamada, bölgede süregelen şiddetli yağışların büyük çapta hasara yol açtığını dile getirdi.

Mairiga, bu felaketin bazı can kayıplarına neden olduğunu ve kaybolan insanlar hakkında endişelerin sürdüğünü belirtti. Bu olağanüstü duruma ek olarak, sel felaketi sonucu 3,936 evin su altında kaldığını ifade etti.

Su Bakanlığı'ndan Uyarı

Ayrıca, Nijerya Su Bakanlığı, farklı bölgelerde de benzer şiddetli yağış ve sel tehlikelerine dair uyarılarda bulundu. Ülke genelinde sel riski taşıyan alanların artması, halkı tedirgin ediyor.

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