Nijerya'nın Meta'ya Koyduğu Rekor Ceza: 220 Milyon Dolar

Nijerya'dan Meta'ya Dev Ceza

Nijerya hükümeti, sosyal medya platformları olan Facebook ve WhatsApp'ın, ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta şirketine 220 milyon dolar ceza kesti.

Soruşturmaların Ardından Ceza Kararı

Nijerya Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) yetkilisi Adamu Abdullahi, Meta aleyhinde son üç yıl içinde yürütülen kapsamlı soruşturmalar sonucunda bu cezanın verildiğini açıkladı. Abdullahi, Facebook ve WhatsApp'ın yasaları "birçok kez" ihlal ettiklerini vurguladı.

Nijerya'daki Kullanıcı Verileri Sorunu

Abdullahi, Meta'nın başka ülkelerdeki kullanıcılarına verilerinin paylaşımına dair seçenekler sunduğunu belirtirken, Nijeryalı kullanıcılara benzer bir seçenek sunulmadığını ifade etti.

Nijerya'nın Meta ile İlişkisi

Ayrıca, Nijerya, 2022 itibarıyla Meta'nın ülkesinde 154 milyon aktif abonesi olduğunu bildirerek, bu durumun veri koruma ihlalleri üzerindeki etkisini artırdığını ortaya koydu.