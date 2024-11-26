Nijerya'nın Port Harcourt Rafinerisi Yeniden Faaliyete Ge geçti

Nijerya'nın Port Harcourt Rafinerisi Yeniden Faaliyete Geçti

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'nın Rivers eyaletinde bulunan Port Harcourt rafinerisi, yenileme çalışmalarının ardından günlük 60 bin varil ham petrol işlemeye başladığını duyurdu.

NNPCL Yetkilisi Açıklamada Bulundu

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL) İletişim Sorumlusu Femi Soneye, rafineride ham petrol işleme faaliyetlerinin başladığını açıkladı. Soneye, rafinerinin yeniden faaliyete geçmesinin, Nijerya'nın enerji bağımsızlığı ve ekonomik büyüme açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Warri Rafinerisi Üzerinde Çalışmalar Sürüyor

Devlet Başkanlığının Kamu İletişimi ve Oryantasyon Özel Danışmanı Sunday Dare, Port Harcourt rafinerisinin günlük 60 bin varil ham petrol işleme kapasitesiyle çalışmaya başladığını ve işlenen petrolün günlük yaklaşık 200 tankerle tüketicilere ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yenileme İçin Yatırım Yapıldı

Nijerya hükümeti, 2021 yılında Port Harcourt rafinerisinin yenilenmesi için 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağını ve bu kapsamda İtalyan bir şirketle anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Afrika'nın Petrol Tedarikinde Önemli Bir Adım

Afrika'nın en büyük ikinci petrol üreticisi olan Nijerya, rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle ürettiği petrolü işleyemediği için akaryakıt ihtiyacının büyük bir bölümünü ithal etmektedir. Port Harcourt rafinerisinin yeniden faaliyete geçmesi, bu bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.