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Nijerya'nın Rivers Eyaletinde Çatışma: 19 Ölü

Rivers eyaletinde iki grup arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti. Çatışma, vergi anlaşmazlığı nedeniyle patlak verdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:55
Nijerya'nın Rivers Eyaletinde Çatışma: 19 Ölü

Nijerya'da Çatışma: 19 Kayıp

Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde meydana gelen çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan haberlere göre, 5 Şubat'ta Obelle bölgesinde, rakip gruplar arasında patlak veren olayda, 7 kişi öldürülmüştü.

Çatışmanın Sebebi: Vergi Anlaşmazlığı

Dün yapılan çatışma, Icelanders ve Deybam adlı gruplar arasında şiddetli bir çatışmaya yol açtı. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı ve birçok kişi korku nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko, çatışmanın bölgede faaliyet gösteren petrol şirketlerinden alınan vergilerle ilgili anlaşmazlık nedeniyle çıktığını açıkladı. Iringe-Koko, durumu kontrol altına almak amacıyla bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'daki Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çeteler ile Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi grupların saldırılarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

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