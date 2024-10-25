Nijerya'nın Süt İthalatı: 1,5 Milyar Dolarlık Yük

Nijerya'nın İthalat Yükü

Nijerya, her yıl süt ve süt ürünleri için yaklaşık 1,5 milyar dolar harcamakta.

Başkan Tinubu’nun Açıklamaları

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, başkent Abuja'da gerçekleştirilen iki günlük "Hayvancılık Reformları İstişaresi" programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yerel Üretim ve İhtiyaçlar

Tinubu, ülkenin ithalata bağımlılığından duyduğu endişeyi dile getirerek, Nijerya'nın hayvancılık sektöründe acil reforma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

"200 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke, bir sınıftaki çocuklarına günde bir bardak süt veremiyor. Bu doğru değil," diyen Tinubu, hayvancılığın uzun süredir ihmal edilmesinin ithalat faturasında önemli bir yük oluşturduğunu belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sağda), başkenti Abuja'da düzenlenen iki gün süren "Hayvancılık Reformları İstişaresi" programına katıldı.