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Nijerya'nın Teknolojik Destek Talebi: Devlet Başkanı Tinubu, Çin ile İlişkileri Geliştirmek İstiyor

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Çin’i Afrika'nın altyapı ihtiyaçlarına teknoloji desteği sağlamaya davet etti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:25
Nijerya'nın Teknolojik Destek Talebi: Devlet Başkanı Tinubu, Çin ile İlişkileri Geliştirmek İstiyor

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan Çin'e Çağrı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Çin hükümetine Nijerya ve Afrika genelindeki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojik uzmanlıklarını aktarması için çağrıda bulundu.

Görüşme Detayları

Bu açıklama, Tinubu'nun Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong ile yaptığı buluşmada yapıldı. Tinubu, başkent Abuja'da gerçekleştirilen görüşmede, Nijerya ve Çin arasında son 50 yıldır süregelen işbirliğine dikkat çekerek, bu işbirliğinin her iki ülkenin çıkarlarına uygun olarak büyümesi gerektiğini vurguladı.

Altyapı İhtiyaçları ve Teknoloji Transferi

Tinubu, Çin hükümetinin Nijerya ve Afrika'nın altyapı ihtiyaçlarına yönelik teknolojik destek vermesi gerektiğini ifade etti. "Afrika'nın ve özellikle de Nijerya'nın altyapı ihtiyaçları çok büyük. Transfer edebileceğiniz ileri teknolojiye sahipsiniz. Nijerya'da silinmez bir iz bırakmak için önemli bir fırsatınız var," şeklinde konuştu.

Çin İlişkileri ve Destek

Tinubu, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Nijerya ve Afrika ile ilişkileri sürekli güçlendirdiği için teşekkür ederek, "Nijerya'nın G20, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve BRICS içindeki önemli konumuna verdiğiniz destek için memnuniyet duyuyoruz," ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Değerlendirmesi

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın, Tinubu’nun Çin’e planlanan ziyareti hakkında bilgi vermek üzere Nijerya'da bulunduğunu belirtti. Çın, Tinubu'ya Çin'in takdirlerini ileterek, "Siz Afrika'da önemli bir lider ve stratejistsiniz. Başkan Şi ile görüşmenizin Nijerya ve Afrika için daha fazla tartışma ve fırsat yaratacağına inanıyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sağ 3), Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sağ 3), Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong (sol 4) ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sağ 3), Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sağ 3), Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong (sol 4) ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sağ 3), Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sağ 3), Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong (sol 4) ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sağ 3), Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sağ 3), Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong (sol 4) ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

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