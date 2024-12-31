Nijerya'nın Warri Rafinerisi Yeniden Açıldı: Ham Petrol İşlenmeye Başlandı

Petröl ve doğal gaz zengini Nijerya'nın Delta eyaletinde bulunan Warri rafinerisi, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından ham petrol işlemeye başladığını duyurdu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yıllar sonra müjdeli haberi vererek Nijya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL) için bir tebrik mesajı yayınladı. Tinubu, mesajında, Warri kentindeki kamuya ait rafinerinin birkaç yıldır etkin bir şekilde petrol üretmediğini, fakat şimdi yeniden faaliyete geçmiş olduğunu belirtti.

Rafinerinin yeniden açılmasını, Nijeryalıların kendi yönetimlerine olan umutlarını güçlendiren önemli bir gelişme olarak nitelendiren Tinubu, "Warri Rafinerisi şu anda %60 kapasite ile çalışmakta ve yönetiminin enerji verimliliği ile güvenliğine yönelik kapsamlı planı başarı ile ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Nijerya hükümeti, geçen ay Delta eyaletindeki Port Harcourt Rafinerisi'nin de yenileme çalışmaları sonucunda günlük 60 bin varil ham petrol işlemeye başladığını açıkladı.

Afrika'nın en büyük ikinci petrol üreticisi olan Nijerya, yeterli rafineri sayısına sahip olmaması nedeniyle ürettiği petrolün büyük bir kısmını işleyemiyor ve akaryakıt ihtiyacının büyük kısmını ithal ediyor. Port Harcourt ve Warri rafinerilerinin yeniden faaliyete geçmesi, bu durumu düzeltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.