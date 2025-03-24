Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Silahlı Saldırı: 10 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyeleri tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Anka bölgesine bağlı yerel güvenlik güçlerine yönelik bu saldırı sırasında 14 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Zamfara Valisi Dauda Lawal, yazılı bir açıklama yaparak, saldırının ardından başlatılan operasyonda çok sayıda silahlı çete mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Nijerya, uzun bir süredir, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerle mücadele etmektedir. Ayrıca, terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP da tehdit oluşturmaya devam etmektedir.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olarak belirlenmiş olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Silahlı gruplar, genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmektedir.