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Nijerya Ordusu, 32 Silahlı Çete Üyesini Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya ordusu, Zamfara eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 32 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:17
Nijerya Ordusu, 32 Silahlı Çete Üyesini Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya Ordusu'ndan Önemli Başarı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde gerçekleştirdiği operasyonlarla 32 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi. Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, ordunun "Fansan Yamma" operasyonu kapsamında, 20-21 Ocak tarihlerinde silahlı çetelere yönelik yoğun bir operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyon Detayları

Buba, operasyonlar sonucunda, aralarında bir çetenin elebaşı yardımcısı Aminu Kanawa’nın da bulunduğu 32 zanlının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, operasyonlarda onlarca çete üyesinin yaralı olarak kaçtığı ifade edildi. Şüphelilerin sığındığı kampların ise imha edildiği bildirildi.

Nijerya’daki Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun süredir silahlı çeteler ile mücadele ediyor. Ülke, Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla da karşı karşıya. Kuzeybatı bölgesi, son yıllarda artan saldırılar sebebiyle büyük bir güvensizlik ortamına maruz kalıyor.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Mayıs 2023 ile Nisan 2024 arasındaki saldırılarda yaklaşık 615 bin kişi hayatını kaybetti. Bu dönemde, kuzeybatı bölgesi 200 binden fazla ölü ile en fazla can kaybının yaşandığı yer oldu.

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