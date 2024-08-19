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Nijerya Ordusu 40 Kaçak Petrol Tesisini İmha Etti

Nijerya'da ordu, kaçak petrol üretimine karşı düzenlediği operasyonlarda 40 tesisi yok etti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:45
Nijerya Ordusu 40 Kaçak Petrol Tesisini İmha Etti

Nijerya Ordusu'ndan Kaçak Petrol Operasyonu

Afrika'nın petrol ve doğal gaz açısından zengin ülkesi Nijerya'da, ordu yasa dışı petrol rafinasyonuna karşı etkili adımlar atmaya devam ediyor.

40 Kaçak Tesis Yok Edildi

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah, yaptığı açıklamada, ülkenin petrol açısından zengin olan Nijer Deltası'ndaki hava operasyonlarında 40 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini duyurdu.

Kaçakçılara Operasyon

Danjuma, operasyonlar sırasında kaçakçılara ait çok sayıda ahşap tekneye de el konulduğunu belirterek, 180 bin litreden fazla kaçak petrol ürününün ele geçirildiğini ifade etti. 14 Ağustos'ta yapılan bir önceki operasyonda İmo eyaletinde 27 kaçak tesisin yok edildiğini de hatırlattı.

Ülke Ekonomisine Etkileri

Kaçak petrol hırsızlığı, Nijerya'nın ekonomik yapısını olumsuz etkiliyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, 2023'te bu suçlar nedeniyle 3 milyar dolardan fazla zarar meydana geldiğini bildirdi.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri

Nijerya, dünya genelinde yaklaşık 37 milyar varillik petrol rezerviyle 8. sırada yer almakta ve uluslararası petrol ihracatında da 6. sırada bulunuyor. Delta bölgesinde ise silahlı gruplar, petrol alanlarını hedef alan sabotajlar ve diğer suçlar gerçekleştirmekte.

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