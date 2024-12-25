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Nijerya Ordusundan Hava Operasyonu Sonrası 10 Sivil Ölüm

Nijerya ordusu, Sokoto'da düzenlediği hava operasyonunda 'yanlışlıkla' 10 sivili öldürdü. Olay, yerel lider tarafından yıkıcı olarak nitelendirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 22:52
Nijerya Ordusundan Hava Operasyonu Sonrası 10 Sivil Ölüm

Nijerya Ordusu'ndan Hava Operasyonu Sonrası 10 Sivil Ölüm

Nijerya ordusunun Sokoto eyaletinde gerçekleştirmiş olduğu hava operasyonunda, teröristlere karşı düzenlenen harekat esnasında yanlışlıkla 10 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu tarafından, yeni ortaya çıkan Lakurawa terör örgütü hedef alınarak bir hava operasyonu yapıldı. Ancak bu operasyonda, sivil halka verilen zararlar sonucunda birçok kişi de yaralandı.

Sokoto eyaletine bağlı Silame Bölge Başkanı Abubakar Muhammad Daftarana, gerçekleşen olayı "yıkıcı" olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bombalar toplulukların üzerine düşmeye başladığında, köylüler huzur içinde oturuyorlardı. Hiçbir suç kaydı olmayan masum ve barışsever insanlardı."

Nijerya, uzun bir süredir ülke genelinde silahlı çete saldırıları ve Boko Haram ile ISWAP gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarla mücadele ediyor.

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