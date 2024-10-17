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Nijerya, Sıtma ile Mücadelede 846 Bin Doz Aşı Aldı

Nijerya, GAVI'dan 846 bin doz sıtma aşısı teslim aldı. Sağlık Bakanı, aşının tedavi süreçlerinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:49
Nijerya, Sıtma ile Mücadelede 846 Bin Doz Aşı Aldı

Nijerya'nın Sıtma ile Mücadele Adımları

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, sıtmayla mücadelesini güçlendirmek amacıyla Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) tarafından sağlanan 846 bin doz sıtma aşısını teslim aldı.

Başkent Abuja'daki Teslimat

GAVI tarafından gönderilen R21/Matrix-M adlı sıtma aşısı, başkent Abuja'da sağlık yetkililerine ulaştı. Bu aşı, ülkede sıtma ile mücadelede kritik bir rol oynamayı hedefliyor.

Bakanın Açıklamaları

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammed Ali Pate, aşıların ülkeye ulaşmasının, hükümetin sıtmayı ortadan kaldırma çabaları için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Pate, aşıların priorize olarak hastalığın en fazla görüldüğü bölgelerde dağıtılacağını belirtti.

Aşının Etkinliği ve Güvenliği

Ayrıca Pate, aşıların sıtma tedavisinde başarıyla kullanılacağını ve diğer tedavi yöntemlerine destek niteliğinde olacağını vurguladı. Aşının etkinliği konusunda endişe duyanlar için, aşıların güvenli ve etkili olduğuna dair kanıtlar sundu.

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