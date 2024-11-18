Nijerya, Türkiye Üretimi T129 ATAK Helikopterleriyle Güvenlik Sorunlarını Çözmeyi Amaçlıyor

Nijerya, Güvenlik Sorunlarını Çözmek İçin Türkiye'den Savaş Helikopterleri Alıyor

Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar, ülkedeki terörist faaliyetlerinin ve silahlı çetelerin sonunun yakın olduğuna dair inancını ifade etti. Abubakar, Katsina eyaletindeki Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) üssünde, Türkiye'den satın alınan ve eylül ayında teslim edilen T129 ATAK savaş helikopterinin göreve başlaması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Zafer İçin Birlikte Hareket Etme Çağrısı

Bakan, burada yaptığı açıklamada, Nijerya'nın düşmanlarına karşı zafer kazanmak için kara kuvvetleri ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, eylülde alınan iki T129 ATAK helikopterinin, düşmanların adaletten kaçmasını engellemede diğer savaş uçaklarına göre önemli avantajlar sağladığını belirtti.

Güvenlik Mücadelesinde İleri Adımlar

Abubakar, Kuzeybatı Bölgesi'ndeki barış, istikrar ve refahı tehdit eden haydutlar ve diğer suç unsurlarını ortadan kaldırmakla görevlendiklerinin altını çizdi. Nijerya'nın geleceğini güvence altına almak amacıyla yürütülen mücadelede, askerlerin cesaretini, adanmışlığını, bağlılığını ve kişisel fedakarlıklarını takdir etti.

Nijerya, son zamanlarda ülke genelinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ülke, Türkiye'den şubat ayında iki, eylülde de iki T129 ATAK helikopteri teslim almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.