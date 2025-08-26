Nijerya ve Brezilya 5 Alanda Mutabakat Zaptı İmzaladı

Resmi ziyaret ve işbirliği adımları

Nijerya ile Brezilya, ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 5 alanda mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın daveti üzerine başkent Brasilia'yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında iki ülke arasında ticaret, diplomasi, bilim, havacılık ve finans alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptları imzalandı.

Tinubu, konuşmasında iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek, ekonomik ilişkilerin somut işbirlikleriyle derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Afrika yeni sınırdır. Teknoloji transferi, yenilenebilir enerji, gıda güvenliği ve üretim alanlarında Brezilya ile işbirliğine hazırız."