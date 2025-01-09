Nijerya ve Çin, Enerji İşbirliği İçin 5 Alanda Mutabakat İmzaladı

Nijerya ve Çin, nükleer enerji ve küresel kalkınma da dahil 5 alanda işbirliği mutabakatı imzaladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:11
Nijerya ve Çin, Enerji İşbirliği İçin 5 Alanda Mutabakat İmzaladı

Nijerya ve Çin Arasında Önemli İşbirliği Anlaşması

Nijerya ve Çin, nükleer enerji ve küresel kalkınma gibi önemli alanlarda işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılması adına kritik adımlar içeriyor.

Çin Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 4 ülkeden oluşan Afrika turu kapsamında Nijerya'nın başkenti Abujaya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar ile bir araya geldi.

İmzalanan Mutabakat Konuları

Vang ve Tuggar, nükleer enerji, kuşak ve yol girişimi, küresel kalkınma girişimi, medya değişimi ve güvenlik işbirliği konularında işbirliğini pekiştiren bir mutabakat zaptı imzaladılar.

Güvenlik İşbirliği Vurgusu

Vang, Çin'in küresel güvenlik girişimini hayata geçirmek üzere Nijerya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtirken, Afrika'ya askeri yardım olarak 1 milyar yuan (yaklaşık 135 milyon dolar) hibe sağlayacaklarını ifade etti. Ayrıca, Afrika ülkeleri için 6 bin askeri personel ile 1000 polis ve kolluk kuvveti eğitimine katkıda bulunacaklarını duyurdu.

Afrika'da Hızlı Müdahale Gücü Desteklenecek

Vang, Çin'in Afrika'da hızlı müdahale güçlerinin oluşturulmasını da destekleyeceğini sözlerine ekledi. Bu açıklamalar, Nijerya ve Çin arasındaki işbirliğini daha da derinleştirecek adımlar olarak görülüyor.

Nijerya ve Çin, aralarında nükleer enerji ve küresel kalkınmanın olduğu 5 alanda işbirliğini...

Nijerya ve Çin, aralarında nükleer enerji ve küresel kalkınmanın olduğu 5 alanda işbirliğini güçlendirmek için mutabakata vardı. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, (sağda) 4 ülkeyi kapsayan Afrika turu kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geldi. Vang, ziyaret kapsamında Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar (solda) ile bir araya geldi.

Nijerya ve Çin, aralarında nükleer enerji ve küresel kalkınmanın olduğu 5 alanda işbirliğini...

Nijerya ve Çin, aralarında nükleer enerji ve küresel kalkınmanın olduğu 5 alanda işbirliğini güçlendirmek için mutabakata vardı. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, (sağda) 4 ülkeyi kapsayan Afrika turu kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geldi. Vang, ziyaret kapsamında Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar (solda) ile bir araya geldi.

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