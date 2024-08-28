Nijerya ve Mısır Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Nijerya ve Mısır Arasında Savunma İşbirliği Gelişimi

Nijerya ile Mısır, savunma sanayi alanındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha da derinleştirmeyi hedefliyor.

Mısır Heyetinin Nijerya Ziyareti

Nijerya basınında yayınlanan haberlere göre, Mısır Savunma Bakan Yardımcısı Velid Hamouda, Nijerya'nın başkenti Abuja'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Hamouda ve Nijerya Savunma Bakanlığı Daimi Sekreteri İbrahim Abubakar Kana bir araya gelerek işbirliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Uzun Süreli İlişkilerin Gücü

Kana, iki ülkenin tarih boyunca geliştirdiği sağlam ilişkilerin, kalıcı bir işbirliği yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Nijerya'nın, Mısır ile olan işbirliği sayesinde istihbarat paylaşımı ve eğitim alanlarında önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Güvence ve Kararlılık

Hamouda, imzalanan mutabakat zaptının maddelerine uyma konusundaki kararlılıklarını Nijerya'ya ileterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesi için gereken adımları atacaklarını belirtti.