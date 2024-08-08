Nijerya, Yetersiz Rafineriler Nedeniyle Aylık 600 Milyon Dolar Harcıyor

Nijerya'nın Petrol Ürünleri İthalatındaki Sorun

Afrika'nın petrol ve gaz bakımından en zengin ülkesi olan Nijerya, yetersiz rafineri altyapısı nedeniyle her ay 600 milyon dolarlık petrol ürünleri ithal ediyor.

Maliye Bakanı Wale Edun'un Açıklamaları

Nijerya Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Koordinatör Bakan Wale Edun, katıldığı bir televizyon programında, bu durumun sebeplerini açıkladı. Edun, ülkenin petrol ürünleri ithalatına yaptığı harcamaların yüksek olmasının, ithal edilen ürünlerden diğer ülkelerin de yararlanmasından kaynaklandığını belirtti.

Benzin Sübvansiyonunun Kaldırılması

Bu yüksek harcamalar nedeniyle Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, benzin sübvansiyonunu kaldırma kararı aldı. Edun, bu sübvansiyonun kaldırılmasının ardından akaryakıt fiyatlarının artdığına dikkat çekti. 2023 yılının Mayıs ayında bu karar alındığında, akaryakıtın litre fiyatı 185 naira (yaklaşık 0,24 dolar) iken, bu fiyat 620 naira (kaba 0,82 dolar) seviyelerine yükseldi.

Devam Eden Protestolar

Bu artış, ülkede hayat pahalılığına yol açarak, 1 Ağustos'tan itibaren protestolara neden oldu. Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen, yetersiz rafineriler nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal etmek zorunda kalıyor.