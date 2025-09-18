Nijeryalı Öğrenciden Direksiyon Başında Uyuyan Sürücüyü Uyaran Gözlük

ADAM ABU BASHAL - Nijerya'da her yıl çok sayıda can alan trafik kazalarına çözüm arayan üniversite öğrencisi İbrahim Bala, direksiyon başında uyuyan sürücüleri sesle uyaran bir gözlük geliştirdi.

Kazaların boyutu

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Müdürlüğü'nün verilerine göre geçen yıl ülke genelinde 9 bin 570 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 5 bin 421 kişi yaşamını yitirdi. Uzun yolculuklarda sürücü yorgunluğu ve uykuya dalmanın kazaların en yaygın nedenlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Tasarım ve işleyiş

Bichi bölgesinde yaşayan ve Federal Eğitim Teknik Üniversitesinde öğrenim gören 24 yaşındaki Bala, özellikle kamyon ve otobüs şoförlerinin uzun süre dinlenmeden yolculuk yapması nedeniyle ortaya çıkan kazalara çözüm üretmek istediğini söyledi. Bala, AA muhabirine, "Şoförler, yorgunluktan dolayı çoğu zaman direksiyon başında uykuya dalıyor ve bu da ölümlere sebep oluyor. Ben de buna engel olmak için bir cihaz geliştirdim." dedi.

Gözlük, sürücünün gözlerini kapattığını algılayan sensör sayesinde sesli uyarı veriyor. Bala cihazı yaklaşık iki ay süren bir çalışmayla; batarya, sensor ve düğme gibi basit parçalar kullanarak tamamladığını, tüm malzemeleri Nijerya'dan temin ettiğini ve cihazı tamamen kendi başına yaptığını belirtti.

Motivasyon ve ödül

Bala, haziranda Kano eyaletindeki ulusal spor festivalinden dönen sporcuları taşıyan otobüsün kaza yaparak 22 kişinin hayatını kaybetmesinden büyük etkilendiğini, kazanın sürücünün uykuya dalması nedeniyle gerçekleştiğini söyleyerek bu olayın motivasyonunu artırdığını aktardı. Geliştirdiği cihazla Kano eyaletinde düzenlenen teknoloji yarışmasında üniversite öğrencileri arasında ikincilik ödülü kazandı.

Gelecek hedefleri

Bala, geliştirdiği gözlüğün trafik kazalarını azaltabileceğine inandığını ve "Çok büyük bir hedefim var. İleride hükümetin veya özel sektörün desteğiyle bu cihazı çoğaltmak ve her sürücünün uygun fiyata satın alabileceği şekilde piyasaya sunmak istiyorum." dedi.

Genel değerlendirme

Nijerya'da trafik kazaları; yetersiz altyapı, sürücü hataları ve özellikle yorgunluk ile uykuya bağlı dikkatsizlik nedeniyle sıkça meydana geliyor. Bala'nın geliştirdiği gözlüğün, doğru destek ve yaygın kullanım ile bu sorunun azaltılmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.