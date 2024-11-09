Nikah Memurları: Evliliklerin Hikayeleri ve Unutulmaz Anılar

Nikah Memurları: Evliliklerin Tanıkları

Bakırköy Evlendirme Dairesi'nin 24 yıllık deneyimli nikah memuru Gülay Otlatıcı, evliliklere resmi bir nitelik kazandırmanın yanı sıra, her biri film senaryosunu aratmayacak pek çok ilginç hikaye de biriktirdi. Evliliklerin temellerini atan bu memurlar, toplumun en temel yapı taşına sağlam bir katkı sunuyor.

İlginç Olaylar ve Filmlere Konu Olacak Anılar

Nikah memurları, yaptıkları iş gereği çok farklı insanlarla bir araya gelirken, kimi zaman gülümseten, kimi zaman hüzünlendiren anlara tanık olurlar. Gülay Otlatıcı da bu anılardan birine sahip. “Bir nikahta gelin, 'Hayır.' diyerek masadan kalktı. Ailesi bunun üzerine sevindi,” diyen Otlatıcı, her anın kendine has bir hikayesi olduğunu vurguladı.

Unutulmaz Anılar

Otlatıcı, yaşadığı en ilginç anılardan birini şöyle anlattı: “1996 yılında nikah memurluğunun yanı sıra kendi evliliğimi de yaşadım, fakat 2021’de nikahını kıydığım kişi ile sehven evlendim! Nüfus müdürlüğünün hatası yüzünden birkaç gün evli kaldım, o anı unutamıyorum.”

Dalgalı Deniz ve Düğün

Kağıthane Evlendirme Dairesi’nden Oğuz Karaca, meslek hayatında yaşadığı ilginç anılardan birini şöyle paylaştı: “Bir gün Boğaz’da teknede nikah kıyarken, deniz dalgalıydı. Alabora olmaktan son anda kurtuldum, can yeleği ile nikah kıydım.”

Bir Teklif ve Sürpriz Düğün

Karaca, başka bir ilginç deneyimini ise şöyle anlattı: “Bir çiftin nikahı sırasında damat, yanındaki şahide evlilik teklifinde bulunmak istedi. Mikrofona alarak ‘Güzel bayan, yakışıklı damatlınız size evlenme teklif ediyor!’ dedim. Bu durum oldukça komik bir anıydı.”

Aşk ve Karşılaşmalar

Zeytinburnu Evlendirme Dairesi’nden Mehmet Yiğit, büyük bir tecrübe ile her yıl üç binden fazla nikah işlemi gerçekleştirdi. “Bugüne kadar, damadın ayakkabısında ayak olmadığını gören gelin gibi enteresan anılara tanık oldum,” diyerek mesleğinin komik taraflarını ortaya koydu.

Nikah memurları, sadece çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık etmekle kalmıyor, aynı zamanda beklenmedik olaylarla dolu bu unutulmaz hikayeleri de biriktiriyor. Onların yaşadığı anılar, hayatın sürprizleriyle dolu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Evliliklere resmiyet kazandıran nikah memurları yaşadıkları ya da karşılaştıkları birbirinden ilginç hadiselerle, nadiren olsa da filmlere konu olabilecek olayların öznesi haline gelebiliyor.

Evliliklere resmiyet kazandıran nikah memurları yaşadıkları ya da karşılaştıkları birbirinden ilginç hadiselerle, nadiren olsa da filmlere konu olabilecek olayların öznesi haline gelebiliyor.