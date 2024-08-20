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Nikaragua'da 1500'den Fazla STK Kapatıldı

Nikaragua'da hükümet, 1500'den fazla STK'nın yasal statüsünü iptal etti; Brezilya ile gerilim arttı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:50
Nikaragua'da 1500'den Fazla STK Kapatıldı

Nikaragua'da STK Kapatma Süreci

Orta Amerika’nın önemli ülkelerinden biri olan Nikaragua, Daniel Ortega hükümeti tarafından 2018 yılından bu yana 5 binden fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) kapatıldığına tanıklık ediyor. Son olarak, Brezilya-Nikaragua Ticaret Odası da dahil olmak üzere 1500'den fazla STK’nın yasal statüsü iptal edildi.

Brezilya ile Artan Gerilim

Rio Times'ın haberine göre, hükümetin bu hareketi, özellikle dini gruplara ait olan STK'ları hedef almış durumda. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkinin gerginleşmesine yol açtı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Nikaragua'da tutuklu bulunan Katolik piskoposların serbest bırakılması için arabuluculuk yapmaya çalışmıştı. Lula da Silva'nın, "Papa ile konuştum ve Ortega ile görüşmemi istediler. Ancak Ortega benimle iletişim kurmak istemedi." ifadeleri dikkat çekti.

Nikaragua'nın Karşılık Verişli Tepkisi

Ayrıca, 9 Ağustos tarihinde Nikaragua, Brezilya'nın büyükelçisini sınır dışı etmesinin ardından, kendi büyükelçisi Fulvia Patricia Castro'yu da aynı şekilde sınır dışı etme kararı aldı. Bu durum, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı.

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