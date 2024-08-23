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Nikaragua'da 151 Sivil Toplum Kuruluşu Daha Kapatıldı

Nikaragua, Amerika Ticaret Odası dahil 151 STK'yı kapattı. Daniel Ortega'nın hükümeti, STK'leri hedef almayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:33
Nikaragua'da 151 Sivil Toplum Kuruluşu Daha Kapatıldı

Nikaragua'da Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Saldırı

Orta Amerika'daki Nikaragua, Amerika Ticaret Odası'nın da aralarında bulunduğu 151 sivil toplum kuruluşunu (STK) kapattı. Nikaragua İçişleri Bakanlığı, 20 Ağustos'ta çıkardığı bir kararnameyle, daha önce 1500'den fazla STK'nın yasallığını iptal ettikten sonra, çoğunluğu dini kuruluşlardan oluşan 151 STK'nın daha kapatılmasını onayladı.

Ortega'nın Hedefi: Yabancı Fonlar

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, 2018 yılındaki geniş çaplı sokak protestolarının ardından, STK'leri hedef alarak bu organizasyonların yabancı fonların etkisiyle kendisini görevden uzaklaştırma hamlelerinde bulunduklarını öne sürdü. İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan diğer sivil kuruluşlar arasında Ulusal Çiftçiler ve Çiftlik Sahipleri Birliği ile Meksika, Panama ve Uruguay gibi ülkelerin ticaret odaları da yer almaktadır. Hükümet, bugüne kadar 5 binden fazla sivil toplum örgütünü kapattı.

Brezilya-Nikaragua İlişkilerinde Gerginlik

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Nikaragua'da tutuklanan Katolik piskoposların serbest bırakılması amacıyla arabuluculuk yapmaya çalıştı, fakat bu çaba iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden oldu. El Pais gazetesinin haberine göre Lula, bir gazeteciyle yaptığı görüşmede, "Papa ile görüştüm ve benden Ortega ile konuşmamı talep etti. Ortega telefonlarımı yanıtsız bıraktı ve benimle görüşmek istemedi," diyerek durumu açıkladı.

Ayrıca, 9 Ağustos'ta Nikaragua, Brezilya'nın büyükelçisini sınır dışı etmesinin ardından, Brezilya'nın Nikaragua Büyükelçisi Fulvia Patricia Castro'yu aynı şekilde sınır dışı etme kararı almıştı.

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