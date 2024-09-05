Nikaragua, Siyasi Tutukluları Serbest Bıraktı

Nikaragua'da Siyasi Tutukluların Serbest Bırakılması

ABD yönetimi ve Guatemala'nın ortak çabaları sonucunda Nikaragua, toplamda 135 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, bu adımın uzun süredir devam eden müzakereler sonucunda gerçekleştiği ifade edildi.

Serbest Bırakılanların Profili

Nikaragua'nın serbest bıraktığı bireylerin arasında, çeşitli kilise ve sivil toplum örgütlerine bağlı 135 kişinin bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin, ABD'nin sağladığı lojistik destekle Guatemala'ya taşındığı kaydedildi.

İşbirliği ve Gelecek Planları

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua'daki siyasi tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çabaları sürdüreceklerini yaşayarak belirtti. Bakanlık, bu konuda ilgili paydaşlarla işbirliği yapmanın önemine vurgu yaptı.

Din Adamları Tartışması

Serbest bırakılanlar arasında, Amerikalı Evanjelik Kilisesine bağlı 13 görevliden bahsedilmektedir. ABD yönetimi, bu kişilerin din adamı olduğunu savunurken, Nikaragualı yetkililer ise bu bireylerin ticaret ve emlak ticareti yaptığını iddia etmektedir. Sonuç olarak, Nikaragua'nın bu eylemi, uluslararası işbirliği ve insan hakları bağlamında önemli bir gelişim olarak değerlendirilmektedir.