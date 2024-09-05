Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nikaragua, Siyasi Tutukluları Serbest Bıraktı

Nikaragua, ABD ve Guatemala'nın katkılarıyla 135 siyasi tutukluyu serbest bıraktı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:33
Nikaragua, Siyasi Tutukluları Serbest Bıraktı

Nikaragua'da Siyasi Tutukluların Serbest Bırakılması

ABD yönetimi ve Guatemala'nın ortak çabaları sonucunda Nikaragua, toplamda 135 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, bu adımın uzun süredir devam eden müzakereler sonucunda gerçekleştiği ifade edildi.

Serbest Bırakılanların Profili

Nikaragua'nın serbest bıraktığı bireylerin arasında, çeşitli kilise ve sivil toplum örgütlerine bağlı 135 kişinin bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin, ABD'nin sağladığı lojistik destekle Guatemala'ya taşındığı kaydedildi.

İşbirliği ve Gelecek Planları

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua'daki siyasi tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çabaları sürdüreceklerini yaşayarak belirtti. Bakanlık, bu konuda ilgili paydaşlarla işbirliği yapmanın önemine vurgu yaptı.

Din Adamları Tartışması

Serbest bırakılanlar arasında, Amerikalı Evanjelik Kilisesine bağlı 13 görevliden bahsedilmektedir. ABD yönetimi, bu kişilerin din adamı olduğunu savunurken, Nikaragualı yetkililer ise bu bireylerin ticaret ve emlak ticareti yaptığını iddia etmektedir. Sonuç olarak, Nikaragua'nın bu eylemi, uluslararası işbirliği ve insan hakları bağlamında önemli bir gelişim olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak