Nikki Haley'den Trump'a Başarı Mesajı

Nikki Haley'den Trump'a Destek Mesajı

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, yeni ekibinde görev vermeyeceğini duyurduğu eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kendisine başarılar diledi.

Haley, Trump'ın yeni ekibinde kendisine görev vermeyeceğini açıklamasının ardından X sosyal medya hesabı üzerinden bir yazı paylaştı. Trump ile çalışma deneyiminin kendisi için önemli olduğunu belirten Haley, "Kendisine önümüzdeki dört yıl boyunca bizi daha güçlü ve daha güvenli bir Amerika'ya taşıma görevinde büyük başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, Haley ile eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yeni yönetime katılma davetinde bulunmayacağını bildirmişti. Nikki Haley, 2017-2018 yıllarında BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.