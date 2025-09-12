Niko Peleshi Arnavutluk Meclis Başkanı Seçildi

Niko Peleshi, 84 milletvekilinin oyuyla Arnavutluk Meclis Başkanı seçildi; muhalefet Demokratik Parti oylamaya katılmadı. Cumhurbaşkanı Begaj Edi Rama’ya hükümeti kurma görevini verdi.

Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) milletvekili Niko Peleshi, meclisteki yemin töreni oturumunda 140 milletvekilinden 84'ünün oyunu alarak ülkenin yeni meclis başkanı oldu.

Seçim Detayları

Seçimde Peleshi'ye karşılık 3 milletvekili "hayır" oyu kullandı. Muhalefetteki Demokratik Parti oylamaya katılmadı ve oturum sırasında muhalefet milletvekilleri, çalışmaların yürütülmesine engel olmak amacıyla masalara vurarak tepkilerini gösterdi.

Peleshi'nin Mesajı

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından konuşan Peleshi, Meclisin bu yasama döneminde hukukun üstünlüğünün ve kurumların bağımsızlığının güçlendirilmesinde kararlı bir müttefik olacağını ifade etti. Ülkenin Avrupa entegrasyonu konusunda da net bir duruş sergileyen Peleshi, "Bizler, bu meclisin üyeleri olarak, Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) yolculuğunun son aşamasına yoldaş ve katkıda bulunanlarız. Avrupa Parlamentosu ve AB kurumlarıyla olan mükemmel ilişkiler daha da derinleştirilecektir." dedi.

Siyasi Tablo

Öte yandan Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, hükümeti kurma görevini mevcut Başbakan Edi Rama'ya verdi. Kabinenin ilerleyen günlerde oylanarak göreve gelmesi bekleniyor.

Kısa Özgeçmiş

Niko Peleshi, Arnavutluk'un güneydoğusundaki Korçe (Görice)'de 11 Kasım 1970 tarihinde doğdu. Tiran Politeknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenim gördü. 2013-2017 yılları arasında Başbakan Yardımcısı, 2017-2019 yılları arasında Tarım ve Kırsal Gelişim Bakanı ve 2021-2024 yılları arasında Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

