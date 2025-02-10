Nikolay Valuyev Azerbaycan'da 'İstenmeyen Kişi' İlan Edildi

Valuyev'in 'İstenmeyen Kişi' İlanı

Rusya'nın Devlet Duması milletvekillerinden ve eski boksör Nikolay Valuyev, Azerbaycan'da "istenmeyen kişi" olarak ilan edildi. Bu karar, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Açıklama ve Yaptırımlar

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Valuyev'in Bakü'de bulunan "Rus Kültür Merkezi" olarak bilinen Rus Evinin faaliyetlerini değerlendirdiği esnada, Azerbaycan devleti ve halkına yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadelerde bulunduğunu belirtti.

Hacızade, bu kabul edilemez davranışlar nedeniyle Valuyev'in Azerbaycan'a girişinin yasaklandığını açıkladı. Ayrıca, geçmişte benzer nedenlerle Konstantin Zatulin ve Vitaliy Milonov gibi isimlerin de "istenmeyen kişi" listesine alındığını hatırlattı.

Azerbaycan'ın Tutumu

Azerbaycan, milli egemenliğine zarar veren her türlü açıklama ve davranışı izlemekte kararlı olduğu belirtilirken, bu kişilere karşı mevcuttaki yasaların uygulanacağına vurgu yapıldı. Daha önce, Azerbaycan, "Rus Evi"nin faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle Rusya'ya resmi bir nota iletmişti.

Valuyev, Azerbaycan’a yönelik yaptığı bu açıklamalarda, devletin egemenliğine karşı çıkarak, gerilim yaratan bir tutum sergiledi.