Nilbar Güreş'in 'Kadife Bakış' Sergisi Yarın Arter'de Açılıyor

Nilbar Güreş'in Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi "Kadife Bakış", yarın Arter'in 2. kat galerisinde ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Emre Baykal'ın üstlendiği sergi, sanatçının erken dönem işlerinden yeni üretimlerine uzanan geniş bir seçki sunuyor.

Açılış ve sergi önizlemesi

Sanatçı, Arter'in yeni kültür sanat sezonunu karşıladığı serginin ön izlemesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sergi, sanatçının öğrencilik yıllarındaki çeşitli çalışmaların da yer aldığı, çok uzun bir zamanı kapsayan bir seçki niteliğinde.

Sanatçının sözleri

Nilbar Güreş, sergiye ilişkin olarak şunları söyledi: "Çok yoğun bir sergi yapmadığımızı düşünüyorum. Aşırı yoğun bir sergi değil. Serginin dengesini çok iyi ve dozunda buldum."

Güreş, ayrıca sergide 1998'den bugüne imza attığı gravür, resim ve fotoğraflardan oluşan bir seçkinin bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sergiyi gezdiğinizde her şeyi denediğimi göreceksiniz. Pandemiyle beraber yaptığım resimleri de serginize ekledik. Bu sergi benim için o anlamda da çok önemli. Çünkü pandemide 20 küsur sene sonra ilk kez resim yaptım ve o resimler çok doğal, naif çıktı. Pandemi resimlerini de görebileceğiniz bir sergi olduğu için açıkçası mutluyum. Bütün kaybedilenler, kaçırılanlar sanki bu sergide. Benim pratiğimi genel olarak kavramak adına faydalı bir sergi olduğunu düşünüyorum."

Küratörün yaklaşımı

Emre Baykal, Güreş ile çalışmanın kendisi için esin verici ve öğretici bir süreç olduğunu belirterek, "Sergiye birlikte hazırlanırken başından bu yana sanatsal üretim serüvenini, bugüne kadar ortaya koyduğu yapıtlar bütününü benimle cömertçe paylaştığı için minnettarım." dedi.

Baykal, sanatçının pratiğine şekil veren düşünsel süreçleri ve malzemeyle kurduğu ilişkiyi içtenlik ve cömertlikle paylaştığını vurgulayarak şunları ekledi:

"Sergiyi oluştururken 25 yılı aşkın bir zaman dilimine kesintisiz bir şekilde yayılan, sürekli çeşitlenerek çoğalan bu ısrarlı ve olağanüstü zenginlikteki üretimin başlangıcından bugününe birlikte tekrar tekrar baktık ve sanatsal pratiğine dair bütüncül bir bakışın yanı sıra tematik bir akış ve anlatı yakalamaya çalıştık."

Baykal, serginin adını yapıtların birinden ödünç aldığını belirtti ve ekledi: "Sergi, sanatçının 1990'lı yılların sonunda daha henüz öğrenciyken yaptığı ve bildiğim kadarıyla bugüne kadar sergilemediği gravürler de dahil olmak üzere çok farklı dönemlerden işlerini, bu sergi için yeni ürettiği yapıtlarla bir araya getiriyor."

Serginin kapsamı ve yayın

Sergide resim, gravür, kolaj, fotoğraf, heykel ve video gibi farklı mecralarda üretilmiş çalışmalar yer alıyor. Güreş'in 25 yılı aşkın pratiğine geniş bir pencere açan seçki, sanatçının insan ile insan olmayan, gerçek ile kurmaca ve temsil ile soyutlama arasındaki sınırları muğlaklaştıran yaklaşımına odaklanıyor.

Hikaye anlatıcılığı ile eleştirel söylemleri buluşturan sergi, insan, hayvan, bitki ve mitolojik ögelerin iç içe geçtiği, sürekli dönüşen renkli bir dünya kuruyor. Erken dönem işlerle yeni eserleri bir araya getiren sergiye, sanatçının pratiğini farklı katmanlarıyla irdeleyen bir kitap da eşlik ediyor.

Kitabın tasarımını Didem Uraler Çelik üstlenirken, metinler Emre Baykal, Silvia Eiblmayr ve Lora Sarıaslan tarafından kaleme alındı.

Sergi, 12 Nisan 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Nilbar Güreş'in Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi "Kadife Bakış" yarın Arter'in 2. kat galerisinde ziyaret edilebilecek.