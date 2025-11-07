Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti

Nilüfer Belediyesi, Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni hizmete açtı

Nilüfer Belediyesi tarafından hayırsever ailenin destekleriyle hayata geçirilen Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi törenle açıldı. 112 öğrenci kapasiteli modern tesis, Bursa’da bir ilke imza atarak vardiyalı çalışan ebeveynler için 19.00 - 07.00 saatleri arasında "Gece Kreşi" hizmeti de verecek.

Açılışa geniş katılım

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Özdemir: Kadınlar, çocuklar ve gençler önceliğimiz

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin önceliklerinin kadınlar, çocuklar ve gençler olduğunu vurgulayarak, altyapı ve kreş yatırımlarına verdiği önemi şöyle özetledi: "Açtığımız her kreş, kadınların özgürce çalışma hayatına katılabilmesinin bir anahtarıdır ve aynı zamanda, çocuklarımızın güvenle büyüyüp nitelikli eğitim alabilecekleri bir ortamdır. Bu vizyonla 5 yılda 20 kreş hedefiyle yola çıktık. Açılışını yaptığımız Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi ile birlikte, ilçemizdeki kreş sayımız 4’e yükseldi."

Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin geçmiş yıllarda açtığı Çamlıca, Burak Berk ve Ferhat Bakgör kreş ve gündüz bakımevlerinde toplamda 316 çocuğa eğitim verildiğini, yeni kreşle birlikte toplam kapasitenin 428 öğrenciye ulaşacağını açıkladı. Ayrıca Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 8 Kadın ve Çocuk Akademisinde 3-6 yaş grubuna yönelik sabah ve öğle gruplarıyla toplamda 281 çocuğa ücretsiz okul öncesi eğitim ve oyun grubu hizmeti sunulduğunu belirtti.

Kreşlerde İngilizce, müzik, spor, dans, görsel sanatlar gibi alanlarda çağdaş ve çok yönlü eğitim verileceğini, çocukların fiziksel ve psikolojik yönden bütüncül gelişimlerini desteklemek için önde gelen eğitim kurumlarıyla iş birlikleri yapıldığını söyledi. Ayrıca, Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile gerçekleştirilen ortak hizmet projesinin bu anlayışı güçlendirdiğini ifade etti.

Türkiye'de nadir örnek: "Gece Kreşi"

Başkan Özdemir, Bursa’da bir ilk olan uygulamayı duyurarak, "Bu uygulamayla gece çalışan anneler ve babalar, çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir eğitim ortamına kavuşacaklar. Türkiye’de sayılı örneklerden biri olacak bu hizmet, kadın emeğine ve çocuklara verdiğimiz değerin en somut göstergesidir" dedi. Tesis, vardiyalı çalışan ailelere yönelik olarak 19.00 ile 07.00 saatleri arasında "Gece Kreşi" hizmeti sunacak.

Diğer konuşmacılar ve belediye projeleri

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, çocuklara, annelere ve geleceğe umut olacak yatırımların mutluluğunu paylaştı. Zeybek, CHP’li belediyeler olarak Türkiye genelinde 777nci kreşi açtıklarını ve hedeflerinin bu dönem sonuna kadar bin kreşe ulaşmak olduğunu söyledi. Ayrıca CHP’li belediyelerin öğrenci yurdu, kent lokantası gibi projelerinden de bahsederek, "Bizim temel gayemiz, bu ekonomik dar boğazda vatandaşımıza derman olmak. Çocukları mutlu, kadınları güvende, büyükleri sağlıklı, gençleri kaygısız bir Türkiye hayalimiz var" dedi ve "Gece Kreşi" projesi için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da sosyal belediyeciliğin eğitim kurumları, gündüz bakımevleri ve huzurevleriyle şekillendiğini belirterek, projelerin hızla hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Saldız, "Bursa Büyükşehir Belediye olarak 32 Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde 250 eğitimci ile 3 bin 500 öğrenciye anaokulu ve kreş eğitimi veriyoruz. Ayrıca 10 bin yakın yükseköğrenim öğrencimize aylık 18 bin, 2 bin meslek lisesi öğrencisine aylık 10 bin TL eğitim bursu veriyoruz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, eğitimin temelinin bu tür kurumlarda başladığını ifade ederek, "Ailelerin en büyük derdi çocuklarını geleceğe en güzel şekilde hazırlamak. Çocukların ışığını ortaya çıkarmak, onlara hayata eşit noktada başlama imkanı sunmak Cumhuriyet’in en büyük hedefidir. Bunların çoğalması en büyük arzumuzdur" dedi. CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüren belediye başkanlarına teşekkür ederek, "İktidarımızda daha güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Mahalle desteği ve açılış sonrası

Minareliçavuş Mahalle Muhtarı Hayrettin Kanal da kreşin mahalleye kazandırılmasında emeği geçen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek’e teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuklar, kreş ve gündüz bakımevini gezerek eğitim alanları hakkında bilgi aldı.

Başkan Özdemir, Balkan ve Dumlupınar mahallelerinde yapımı süren kreşleri gelecek eğitim-öğretim yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Nilüfer’in her mahallesinde, her sokağında, çocuklarımızın güvenle eğitim alacağı bir yuva bulsun istiyoruz. Nilüfer’i çocukların gülüşleriyle büyüyen bir şehir haline getirmeye kararlıyız" dedi ve hayırseverlerin desteğiyle hedeflere ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

