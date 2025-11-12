Nilüfer'de Afetlere Hazırlık: MAG-AMEDER, BAKUT ve ANDA ile İş Birliği

Protokolün amacı

Nilüfer Belediyesi, afet öncesi hazırlık, afet anı koordinasyonu ve afet sonrası müdahale süreçlerini güçlendirmek amacıyla MAG-AMEDER, BAKUT ve ANDA ile 'Afet Öncesi Eğitim, Afet Sonrası Acil Müdahale İçin İş Birliği Protokolü' nü imzaladı.

Protokol, Nilüfer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile bu kuruluşların koordineli çalışmasını, mahalle ölçeğinde afet bilincinin yaygınlaştırılmasını ve gönüllü eğitimlerinin artırılmasını hedefliyor.

Tören ve Başkanın mesajı

Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki Nilüfer Barış Meclisi Salonu’nda, sivil toplum temsilcilerinin yoğun katılımıyla düzenlenen törende Belediye Başkanı Şadi Özdemir konuştu. Özdemir, atılan imzaların sadece kurumsal bir iş birliği değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma çağrısı olduğunu vurguladı.

12 Kasım Afetlere Hazırlık Gününde bir araya gelmelerinin bu iş birliğine ayrı bir anlam kattığını belirten Başkan Özdemir, Bu anlaşmayla, birbirine güvenen, birbirine omuz veren bir toplum olma sürecimizi güçlendiriyoruz. Afetlere karşı en güçlü hazırlık, bilgiyle, dayanışmayla ve gönüllülükle mümkündür dedi.

Afetlere dayanıklı bir kent inşa etmenin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda bilinç, eğitim ve ortak irade gerektiren bir süreç olduğunu söyleyen Özdemir, Bu protokol, mahallelerimizi hazırlıklı hale getirmek, gönüllü eğitimlerini yaygınlaştırmak ve muhtemel bir afet sonrasında en hızlı, en doğru müdahaleyi yapabilmek için atılmış önemli bir adımdır. Nilüfer’de biz, dayanışmayı sadece zor zamanlarda değil, her zaman yaşatan bir kent olmak istiyoruz. Bugün attığımız imzalar, gelecekte kurtarılacak her canın, dokunulacak her hayatın teminatı olacaktır ifadelerini kullandı.

Sivil toplumun katkıları

BAKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Öz, ne kadar çok vatandaşa bilgilendirme yapılabilirse o kadar fayda sağlanacağını belirterek katkı sunanlara teşekkür etti.

MAG-AMEDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa İl Temsilcisi Sevilay Karaca, muhtemel afetlerde mahalleyi iyi bilen kişilerin önemine işaret ederek yerel iş birliklerinin krizi iyi yönetebilme potansiyelini artırdığını kaydetti.

ANDA Yönetim Kurulu Üyesi İsa Uysal, 6 Şubat'ta Türkiye'nin çok büyük bir deprem yaşadığını hatırlatarak, o dönem çalışmalarında Nilüfer Belediyesi'nin hızlı ve etkili şekilde cevap verdiğini belirtti. Uysal, belediyenin katkılarıyla afet bilinci ve arama kurtarma eğitimleri gibi projelerde destek vereceklerini ve bu çalışmanın diğer yerel yönetimlere örnek olmasını dilediklerini aktardı.

İmza ve gelecek adımlar

Konuşmaların ardından taraflar iş birliği protokolünü imzaladı. Protokolün hayata geçirilmesiyle birlikte Nilüfer'de daha güvenli, daha hazırlıklı ve daha dirençli bir kent hedefleniyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ, AFET ÖNCESİ HAZIRLIK, AFET ANI KOORDİNASYONU VE AFET SONRASI MÜDAHALE SÜREÇLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA, ARAMA VE KURTARMA ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR MAG-AMEDER, BAKUT VE ANDA İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI.