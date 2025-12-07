Nilüfer'de Dünya Gönüllüler Günü: Gönüllülüğün Geleceği Masaya Yatırıldı

"Toplumsal Adalet İçin Gönüllü Direniş" temalı program sona erdi

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programı, iki günlük yoğun bir takvimin ardından tamamlandı. Etkinliklerin ikinci günü Karaman Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirilen kapanış programı ile son buldu.

Programın kapanışına; Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

İlk oturumda konuşan Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer'deki sivil toplumun gücüne dikkat çekerek forumların ve fikir alışverişlerinin katılımcılara yeni ufuklar açtığını vurguladı. Aydın, Nilüfer'in sivil toplum potansiyelinin Türkiye'ye örnek teşkil edeceğini belirtti ve şunları söyledi: "Bu potansiyeli oluşturanlar, sivil toplumun öncü kadrolarıdır. Nilüfer’in bu dinamiğinin Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyoruz. Bugün sivil toplumda veya genel işleyişte ‘tartışmasız doğru’ diye bir kavram kalmadı; çok yeni bir dönemin içindeyiz."

Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda "Dijital Çağ" konusunun ele alınacağını hatırlatarak, değişen dünyada katılım alışkanlıklarının dönüşümüne işaret etti: "Dijital çağ sadece teknoloji kullanımı değil, bambaşka bir dünya. Belki de katılımın formları değişiyor ve biz bunu Nilüfer’den tartışarak keşfedeceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlunun yaptığı "Gönüllülük ve Katılım İçin Elverişli Ortamlar: 2025 ve Ötesi" başlıklı panele geçildi. Panelde söz alan isimler ve temsil ettikleri kuruluşlar şunlardı:

Sevilay Karaca (Mahalle Afet Gönüllüleri), Emre İpekyüz (Bir Bulut Olsam Derneği), Burcu Üzümcüler (Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği), Emre Demir (HEPAD Her Eve Bir Pati Derneği), Semih Özkarakaş (Özgür Renkler Derneği) ve Alper Can (Nilüfer Kent Konseyi Gönüllüsü).

Konuşmacılar, temsil ettikleri derneklerin faaliyetlerini anlatarak örgütlü mücadelenin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Panelin ardından katılımcılar eş zamanlı atölye çalışmalarında bir araya geldi. Atölye başlıkları şunlardı:

"Gönüllülükte Adalet ve Eşitlik", "Ekolojik Gönüllülük ve İklim Direnişi", "Sanatla Toplumsal Adalet", "Kriz Dönemlerinde Gönüllülük", "Yeni Nesil Gönüllülük ve Dijital Direniş" ve "Kadın Meclisleri Ortak Atölyesi". Gruplar, belirlenen konular üzerinde fikir ve proje önerileri üretti.

Etkinlik, atölye çıktılarının değerlendirildiği ve Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu yönetiminde gerçekleşen "Sivil Toplumun 2025 ve Ötesi Rolü" paneliyle sona erdi. Nilüfer'deki bu buluşma, gönüllülük ve toplumsal adalet ekseninde yeni iş birlikleri ve yol haritaları oluşturmayı hedefledi.

